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Над Києвом пролетіли унікальні десантні конвертоплани США: відео

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Десантні конвертоплани CV-22B Osprey над Києвом - фото 1
Десантні конвертоплани CV-22B Osprey над Києвом / Twitter

У небі над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою, Черкасами і Києвом сьогодні здійснила польоти авіація збройних сил США. Очевидцям вдалося зняти на відео політ американських літаків над столицею. Акція проходила в рамках україно-американських навчань.

У Києві над Дніпром пролетіли унікальні американські десантні конвертоплани CV-22B Osprey. Політ цих незвичайних літальних апаратів можна було спостерігати в різних точках Києва – над Оболонською набережною, Поштовою площею, з Пішохідного моста, Гідропарку, Арки Дружби народів та пам'ятника засновникам столиці.

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"Сьогодні о 12:30 біля Арки Дружби народів і вздовж Дніпра, помахайте рукою літакам CV22B, що будуть пролітати над Києвом! В цей час можна буде побачити польоти MC130J над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою і Черкасами", – йдеться в повідомленні посольства.

CV-22B Osprey – це повітряне судно, яке поєднує у собі окремі переваги літака і вертольота. Конвертоплан перебуває на озброєнні тільки Військово-повітряних сил США. Унікальність конвертопланів полягає в тому, що на них встановлені поворотні турбогвинтові двигуни з гвинтом. При зльоті і посадці гвинти встановлюються горизонтально, як у вертольота, а при переході в політ за маршрутом протягом декількох секунд нахиляються на 90 градусів. В середньому, понад 75% часу CV-22B Osprey використовується у режимі літака.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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