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Надзвичайно рідкісний Ferrari Sergio пустять з молотка

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Авто планують продати за 2,5-3 мільйони доларів - фото 1
Авто планують продати за 2,5-3 мільйони доларів

Аукціонний будинок Gooding & Company виставить на торги в Пеббл-Біч унікальний Ferrari Sergio. Всього таких родстерів побудовано шість – усі з оригінальним кольором кузова й інтер'єру. Попередня оцінка лота – 2,5-3 мільйони доларів.

Дводверці Ferrari Sergio передував концепт Pininfarina Sergio: шоу-кар з "віртуальним" лобовим склом показали у 2013 році на Женевському автосалоні. Товарну версію, побудовану на агрегатах Ferrari 458 Speciale Aperta, представили там же два роки по тому. Родстером відсвяткували 85-річний ювілей знаменитого італійського ательє, а також вшанували пам'ять Серджіо Пінінфаріни, який очолював компанію з 1961 по 2001 рік.

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Технічно Ferrari Sergio повторює "донора": ззаду встановлений 4,5-літровий атмосферний V8, що видає 605 кінських сил (540 Нм крутного моменту) і суміщений з семиступеневим преселективним "роботом". З місця до 100 кілометрів на годину Sergio розганяється за три секунди, а його максимальна швидкість складає 330 кілометрів на годину.

Надзвичайно рідкісний Ferrari Sergio пустять з молотка - фото 346225

Надзвичайно рідкісний Ferrari Sergio пустять з молотка - фото 346227

Надзвичайно рідкісний Ferrari Sergio пустять з молотка - фото 346228

Надзвичайно рідкісний Ferrari Sergio пустять з молотка - фото 346229

Надзвичайно рідкісний Ferrari Sergio пустять з молотка - фото 346231

Надзвичайно рідкісний Ferrari Sergio пустять з молотка - фото 346232

Надзвичайно рідкісний Ferrari Sergio пустять з молотка - фото 346233

Надзвичайно рідкісний Ferrari Sergio пустять з молотка - фото 346234

Під час презентації родстера у Женеві представники Pininfarina заявили, що тираж суперкара складе всього шість штук. Кожен з них отримає оригінальний колір кузова й інтер'єру. Перший примірник Sergio передали SBH Royal Auto Gallery з Абу-Дабі. У 2017 один з суперкарів з жовтим кольором кузова намагалися продати за п'ять мільйонів доларів.

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Джерело: Gooding & Company
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