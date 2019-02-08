Британська топ-модель похвалилася розкішною фігурою

Модель Розі Хантінгтон-Вайтлі вирушила до Нью-Йорку, де активно влилася у ритм Тижня моди, встигнувши відвідати показ свого друга Ральфа Лорена.

У штаб-квартиру бренду Ralph Lauren на Медісон-Авеню, де проходило шоу, Розі прийшла в замшевому комбінезоні відтінку охри, який візуально робив її ще вищою.

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Доповнила супермодель образ масивним золотим кольє, у найкращих традиціях 1980-х, і окулярами-маскою, що приховують півобличчя. Щоправда, у користувачів соціальних мереж подив викликало взуття Хантінгтон-Вайтлі. У Нью-Йорку зараз доволі прохолодно, а модель обрала максимально відкриті босоніжки на тонких ремінцях.

Зазначимо, що Розі Хантінгтон-Вайтлі та актор Джейсон Стетхем разом вже більше восьми років: за цей час вони встигли кілька разів розлучитися і помиритися, побратися і стати батьками.

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