Надю Дорофєєву розкритикували через зміну іміджу

Популярна українська виконавиця і солістка групи Время и Стекло Надя Дорофєєва піддалася критиці з боку прихильників через різку зміну іміджу. Знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зірка вирішила перефарбуватися у блондинку. На новому фото видно, як вона позує вже після проведення необхідних процедур. Варто відзначити, що кардинальний крок виконавиці оцінили далеко не всі її шанувальникам.

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"Та скільки можна міняти колір волосся? Ти найкрасивіша, талановита співачка для мене, але прошу, вистачить міняти зачіски. Ти і так гарна", "Така молода, а вже сива", "Трохи посивіла вже від Позитиву поруч", – коментують користувачі мережі знімок Наді.

Також деякі користувачі припустили, що знаменитість просто приміряла перуку, щоб придивитися, чи личить їй новий образ.

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