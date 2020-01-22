Надя Дорофєєва завела мережу формами у спокусливому купальнику

Сексуальна українська співачка Надя Дорофєєва, яка проводить зараз відпустку з чоловіком Володимиром Дантесом у Домініканській республіці, регулярно звітує в соцмережах про те, як проводить час. І цього разу не обійшлося від спокусливих знімків на тлі пальм і моря.

Надя Дорофєєва релаксує серед незліченних пальм і біля моря, але не обходиться і без складнощів, наприклад, недавно зірка зізналася, що абсолютно не знає чим зайнятися з чоловіком, коли немає компанії.

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Однак основною темою обговорень постів останнім часом стала фігура Дорофєєвої, яку вона активно демонструє в різних купальниках, а іноді і зовсім без них. Позуючи на пляжі на тлі пальм і хвиль, Надя зібрала численні компліменти від фанатів, які вихваляють її довгі ноги, витончену талію і вміння шикарно позувати.

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