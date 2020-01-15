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Надя Дорофєєва засвітила апетитні сідниці на пляжному фото

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Спокуслива українська співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом вирушила відпочивати в Домініканську республіку, звідки ділиться з шанувальниками пікантними знімками. Цього разу красуня порадувати підписників першими спекотним пляжним фото.

На сторінці Наді Дорофєєвої в Instagram з'явилося ефектне фото у відвертому купальнику. Так, на свіжому спокусливому знімку дівчина позує на пляжі на тлі моря і пальм, при цьому красуня розвернулася до камери спиною. Великий виріз на купальному костюмі дозволяє помилуватися пружними сідницями зірки.

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"День другий. Я поки ще з ранку роблю зарядку", – прокоментувала фото Дорофєєва.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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