Надя Дорофєєва заспівала дітям під гітару в одному з відділень "Охматдиту"

Вперше після ракетного удару, який завдала Росія 8 липня, у київській дитячій лікарні "Охматдит" відбувся перший великий захід. Для маленьких пацієнтів виступила співачка Надя Дорофєєва.

Про це виконавиця повідомила у своєму Instagram.

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Співачка також анонсувала, що скоро запустить збір коштів для дітей з "Охматдиту", і попросила в аудиторії підтримки.

Ми з хлопцями неймовірно розчулені, отримали від діток стільки енергії та кохання. Хочу побажати всім найшвидшого одужання, а нам, дорослим, пам'ятати про те, як важливо підтримувати тих, кому це дійсно необхідно, – написала Dorofeeva.

У квітні Надя Дорофєєва та блогер Михайло Лебіга зібрали 6 мільйонів гривень під час благодійного стриму на честь презентації дуетної пісні "А я все плакала". Ці кошти вони розподілили між "Азовом" та постраждалими під час удару по Чернігову 17 квітня.

Нагадаємо, що 8 липня на Київщині та в Києві працювали сили ППО через ракетну атаку РФ. Уламки впали в семи районах столиці. Загинули 33 людини, більше сотні постраждали, серед яких 10 дітей.

Зокрема, під час ранкового ракетного обстрілу столиці постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Війська рф цілеспрямовано запустили по дитячому медзакладу ракету Х-101. Унаслідок атаки РФ на дитячу лікарню там загинули двоє людей (родич пацієнта і лікарка), за медичною допомогою звернулися 32 поранених. Серед загиблих – лікарка.

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