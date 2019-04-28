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Надя Дорофєєва викликала фурор у мережі незвичайними образами

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / Instagram

Надя Дорофєєва порадувала шанувальників надзвичайно яскравою і теплою фотосесією, анонсувавши таким чином нові колекції одягу у своєму магазині So DoDo.

Так, відома українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" показала декілька знімків, на яких вона позує у моделях з нової колекції.

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На кадрах красуня приміряла велосипедки, спеціальну маску, яка закриває нижню частину обличчя, довгі білі шкарпетки з чорними смужками, білу довгу вільну футболку з чорним хрестом на грудях і незвичайну "поліетиленову спідницю".

"І це тільки маленька частина! Уже завтра на Мечникова, 6 – ви побачите і закохаєтесь в колекцію", – заінтригувала зірка шанувальників.

Надя Дорофєєва викликала фурор у мережі незвичайними образами - фото 324335

Надя Дорофєєва викликала фурор у мережі незвичайними образами - фото 324336

Надя Дорофєєва викликала фурор у мережі незвичайними образами - фото 324337

Надя Дорофєєва викликала фурор у мережі незвичайними образами - фото 324338

Надя Дорофєєва викликала фурор у мережі незвичайними образами - фото 324339

Надя Дорофєєва викликала фурор у мережі незвичайними образами - фото 324340

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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