Надя Дорофєєва в бікіні похвалилася ідеальним пресом

Надя Дорофєєва – володарка витонченої стрункої фігури. Її форми захоплюють шанувальників, а от сама дівчина зізнається, що поправилася під час самоізоляції, і це пішло їй тільки на користь!

На літніх знімках Надя демонструє осину талію і плоский живіт, а її витончені вигини стають предметом захоплень інтернет-аудиторії. На новому чорно-білому кадрі співачка з'явилася в бікіні.

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Судячи з локації, Надя вирушила плавати в критий басейн. Кадр зроблений нібито випадково: дівчина зображена в бікіні з плавками на зав'язках, з її рук стікає вода, а сама співачка дивиться вниз. При цьому варто сказати не тільки про витончену фігуру зірки, а й про її ефектний макіяж з акуратними рівними стрілками. Волосся Надя зібрала в недбалий пучок.

Співачка вирішила залишити фото без підпису, давши шанувальникам можливість самим проявити фантазію і дозволила всипати себе компліментами.

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