Надя Дорофєєва розповіла про можливий дует з Дантесом

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес разом вже майже 10 років. І хоча кожен з них пов'язав своє життя з музикою, попрацювати над спільним проєктом їм ще не доводилося.

Днями Надя і Володимир поділилися своїми думками щодо можливого дуету. Вони стали гостями каналу PEOPLETALK TV, де розповіли про свої стосунки, карантин та творчість.

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На запитання ведучої, чи не планують вони нарешті заспівати удвох, Дантес відповів, що ніколи про це не думали. "У кожного своя кар'єра. Ми як пара класні, але не хочеться, щоб нас всюди асоціювали як пару. Хоча це не погано, але хочеться завжди залишатися особистістю", – сказав Володимир.

Надя Дорофєєва підтримала думку коханого: "Дійсно, ніколи у нас не виникало бажання заспівати разом. І мені дуже хотілося б, щоб нас сприймали як окремих персонажів. Тому що, якщо ми почнемо просто все робити разом, то це буде перебір".

Однак, пара все ж залишила надію фанатам побачити їх колись разом в дуеті. Дорофєєва з Дантесом допускають можливість попрацювати разом над якимось треком.

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