Надя Дорофєєва розбурхала мережу зухвалим образом в екстремальному міні: спокусливе фото

Зваблива Надя Дорофєєва показала сміливий трендовий образ, який уже оцінили шанувальники співачки.

Так, Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram кілька знімків в оксамитовому ансамблі з асиметричною спідницею міні, прикрашеною срібною бахромою, і короткою чорною кофтою під горло з контрастним замком кислотного відтінку. Верх прикрашений оригінальним декором зі срібних намистин, що створює імітацію купальника на грудях.

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Співачка доповнила свій образ масивним взуттям, яке вона явно облюбувала, адже не вперше показує луки саме з цими чобітьми.

Також Надя зробила кадр в русі, на якому не видно її обличчя і фігури. Зате можна детально розглянути асиметричну коротку спідницю до середини стегна з одного боку.

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