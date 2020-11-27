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Даша Астаф'єва вразила шанувальників екстремальним хобі

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Українська модель Даша Астаф'єва поділилася яскравим відео, поборовши давній страх! Шанувальники у захваті від сміливості Даші.

Знаменитість здивувала численних шанувальників новим екстремальним захопленням, вирушивши на відпочинок в райську Домінікану.

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Так, артистка вперше стала на дошку для серфінгу і вчилася ловити хвилю разом з інструктором, примірявши при цьому облягаючий гідрокостюм бордового кольору.

Красуня зізналася, що навчилася плавати лише в дев'ятому класі і насправді боїться води, проте з часом вирішила приручити свої страхи. Виявляється, у Даші гідрофобія (боязнь потонути, страх перед купанням), а також таласофобія (страх морських істот, або навіть водоростей, які торкаються тіла під час плавання, страх великих хвиль, відстані від суші і великої глибини).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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