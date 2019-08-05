Надя Дорофєєва розбурхала мережу розкішними форми на інтимному фото

Надя Дорофєєва увійшла в азарт і почала ділитися з шанувальниками дедалі відвертішими кадрами. Нагадаємо, що зараз красуня зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом відпочивають в Італії. Вони орендували яхту і плавають узбережжям Італії.

Так, Надя Дорофєєва буквально засипає своїх підписників пікантними фото і відео з відпочинку.

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Цього разу українська виконавиця роздражнила фанів новим по-справжньому спекотним знімком. У кадрі Дорофєєва позує в закритому купальнику насиченого коралового відтінку, прийнявши спокусливу позу. При цьому купальник має високий підйом у зоні бікіні. Звичайно ж, видно два татуювання на стегнах зірки.

"Час плавати", – дуже коротко підписала знімок Дорофєєва.

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