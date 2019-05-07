61-річна Шерон Стоун знялася оголеною для обкладинки глянцю (18+)

Голлівудська актриса Шерон Стоун знялася у відвертій фотосесії для секс-номера португальського Vogue. Автором нового чорно-білого фотосету з красунею виступив словацький фешн-фотограф Браніслав Сімончик.

61-річна зірка Шерон Стоун прикрасила дві різні обкладинки спецвипуску португальського глянцю, присвяченого темі сексу. На одній з них актриса позує у провокаційній позі, що відсилає до сцени з культового фільму "Основний інстинкт", водночас як на другому фото красуня зображена з оголеними грудьми.

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Кадри з нового фотосету були опубліковані на офіційній сторінці Стоун в Instagram, а також в акаунті португальського Vogue. Крім того, редакція глянцю опублікувала кілька цитат з інтерв'ю актриси, в якому вона розповіла про те, що відбувалося в Голлівуді "за закритими дверима".

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