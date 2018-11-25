Надя Дорофєєва приміряла сукню з відвертим декольте

Шанувальники співачки Наді Дорофєєвої у захваті від її нового образу.

Популярна українська співачка, учасника дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва захопила шанувальників відвертим знімком.

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На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала спільне фото з чоловіком Володимиром Дантесом. На знімку вона блиснула пружними грудьми у відвертому вбранні.

Користувачі мережі залишилися у захваті від зовнішнього вигляду співачки, традиційно розсипавшись у компліментах уродженці Сімферополя. "Ти просто красуня!" "Дуже красива", "Найкрасивіша", "Дуже сексуальна!" – пишуть фанати.

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