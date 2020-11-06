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Надя Дорофєєва потрапила у ДТП: співачка налякала шанувальників розповіддю про аварію
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Українська співачка Надя Дорофєєва потрапила в автомобільну аварію у Києві – артистка за кермом свого авто врізалася в іншу машину. Про дорожній інцидент розповіла сама зірка на своїй сторінці в Instagram.
Як розповіла Надя Дорофєєва, вона виїхала з дому і встигла проїхати тільки близько двох кілометрів, після чого сталося зіткнення з іншим авто.
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Втім, 30-річна співачка в аварії, на щастя, не постраждала. Більш того, Дорофєєва навіть іронізує над ситуацією, називаючи це уроком за самовпевненість – мовляв, вона думала, що хороший водій, а практика довела протилежне.
Прикру історію про ДТП артистка супроводила кадром, на якому позує з сумним виразом, "схопившись за голову". "Моє обличчя, коли виїжджаючи з дому, подумала, що я хороший водій, проїхала 2 км і врізалася в іншу машину. А у вас як справи?" – підписала фото зірка.
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