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Надя Дорофєєва показала, як виглядала 10 років тому

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Співачка Надя Дорофєєва - фото 1
Співачка Надя Дорофєєва / instagram

Українська співачка і солістка гурту Время и Стекло долучилася до популярного челенджу 10yearschallenge в мережі.

Відома українська співачка Надя Дорофєєва також вирішила долучитися до популярного флешмобу, в рамках якого зірки показують свої фото десятирічної давності. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку Наді всього 18 років. "Ну добре, ось вам. Ще через 10 років запощу себе блондинкою і буде Віа-Гра", – підписала публікацію артистка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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