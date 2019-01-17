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Маша Єфросиніна здивувала фігурою у відвертому бікіні

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Єфросиніна продемонструвала підтягнуту фігуру - фото 1
Єфросиніна продемонструвала підтягнуту фігуру / Elle.ua

Ведуча Маша Єфросиніна поділилася барвистими фото з відпочинку в Еміратах.

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна нечасто балує шанувальників знімками в купальнику, незважаючи на те, що є володаркою чудової фігури.

І ще: Маша Єфросиніна вразила шанувальників розкішним образом

Артистка опублікувала серію яскравих кадрів. На фото Маша позує на пляжі в довгому халаті-накидці смарагдового кольору і в чорному капелюсі.

Однак, найбільше уваги привернуло останнє фото, на якому вона продемонструвала підтягнуту фігуру в чорному бікіні. "Люблю мій рай", – просто написала Єфросиніна. Відзначимо, що зірка разом з чоловіком і двома дітьми відпочиває в ОАЕ.

Маша Єфросиніна здивувала фігурою у відвертому бікіні - фото 301752
Маша Єфросиніна здивувала фігурою у відвертому бікіні
Маша Єфросиніна здивувала фігурою у відвертому бікіні - фото 301753
Маша Єфросиніна здивувала фігурою у відвертому бікіні

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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