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Голос країни Коронавірус

Надя Дорофєєва показала спокусливе фото і анонсувала новий хіт

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Зваблива українська співачка і зіркова тренерка у шоу Голос країни Надя Дорофєєва заінтригувала своїх фанатів. Зірка поділилася знімком у незвичайному для неї образі і опублікувала кілька слів з нового хіта.

Так, Надя Дорофєєва показала шанувальникам чорно-біле фото, на якому позувала у непритаманному їй образі – ніяких хвостиків, кісок і всього, до чого звикли фанати – лише скуйовджене волосся і томний погляд. На новому знімку Надя не схожа на себе: волосся зібране ззаду, макіяж виконаний з акцентом на очі, співачка дивиться кудись у далечінь.

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"Перечитав мої думки, а вони всі про тебе. Soon", – прокоментувала кадр Дорофєєва.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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