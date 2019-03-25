Надя Дорофєєва похизувалася стильним образом

Відома українська співачка та солістка гурту Время и Стекло Надя Дорофєєва часто радує своїх шанувальників цікавими та стильними образами. І цього разу артистка продемонструвала вміння поєднати універсальні речі.

Так, Надя Дорофєєва на новому знімку у Instagram показала стильний, зручний, універсальний і недорогий образ.

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Красуня приміряла довге коричневе пальто oversize та джинси на високій посадці, які підтримував чорний шнур. Також Надя підібрала короткий топ, який вдало поєднується із загальним луком. Свій весняний образ дівчина доповнила світлими кросівки на високій платформі і шкіряною сумкою відтінку "кави з молоком".

Фанати вражені умінням артистки так стильно комбінувати універсальні речі. Шанувальники засипали Дорофєєву компліментами у коментарях до фото.

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