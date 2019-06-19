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Надя Дорофєєва підкорила мережу зухвалим образом

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка виступає у колективі Время и Стекло, завела шанувальників новим фото. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка нагадала користувачам, що група випустила новий кліп. В образі з відео і знялася зірка. На фото Дорофєєва позувала в ефектному боді з леопардовим принтом і відвертим декольте. Наряд також має довгі рукави і вирізи на плечах.

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Образ красуня доповнила великими сережками-кільцями, сережкою в носі і масивною прикрасою на шиї. Артистка використала нюдовий тон помади і більш яскравий макіяж для очей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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