Надя Дорофєєва підкорила мережу стильним образом

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками фото свого стильного виходу. Шанувальники у захваті від краси Наді.

Останнім часом у солістки групи "Время и Стекло" дуже насичені будні, адже нещодавно колектив представив свою першу повністю україномовну пісню "Дим".

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Тому Дорофєєва відвідує купу інтерв'ю на радіо, в журналах тощо. Крім того, відому українську виконавицю запрошують і на різні світські заходи, один з яких відбувся днями в Києві.

Для відвідування вечірки Надя Дорофєєва вибрала елегантний образ з елементом повсякденної зухвалості. На виконавиці незвичайний топ з відкритими плечима, дуже яскравого рудого кольору від українського бренду A.M.G. з нової колекції. А також джинси-кльош із завищеною талією. На ніжках туфлі з ультратрендовим сьогодні анімалістичним принтом, які гармонійно поєднуються за колірною гамою топу.

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