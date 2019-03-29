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Надя Дорофєєва підкорила мережу стильним образом

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Для відвідування вечірки Надя Дорофєєва вибрала елегантний образ - фото 1
Для відвідування вечірки Надя Дорофєєва вибрала елегантний образ / JetSetter

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками фото свого стильного виходу. Шанувальники у захваті від краси Наді.

Останнім часом у солістки групи "Время и Стекло" дуже насичені будні, адже нещодавно колектив представив свою першу повністю україномовну пісню "Дим".

І ще: Время и Стекло – Дим: вийшла перша українська пісня популярного гурту

Тому Дорофєєва відвідує купу інтерв'ю на радіо, в журналах тощо. Крім того, відому українську виконавицю запрошують і на різні світські заходи, один з яких відбувся днями в Києві.

Для відвідування вечірки Надя Дорофєєва вибрала елегантний образ з елементом повсякденної зухвалості. На виконавиці незвичайний топ з відкритими плечима, дуже яскравого рудого кольору від українського бренду A.M.G. з нової колекції. А також джинси-кльош із завищеною талією. На ніжках туфлі з ультратрендовим сьогодні анімалістичним принтом, які гармонійно поєднуються за колірною гамою топу.

Надя Дорофєєва підкорила мережу стильним образом - фото 317689

Надя Дорофєєва підкорила мережу стильним образом - фото 317690

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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