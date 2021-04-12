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Катерина Кухар спокусила мережу гарячими фото у відвертому купальнику

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Катерина Кухар - фото 1
Катерина Кухар / instagram

Українська прима-балерина, актриса і суддя шоу Танці з зірками Катерина Кухар показала своїм підписникам рідкісні відверті фото. Зірка похизувалася своєю фігурою в сексуальному купальнику під час відпочинку на Шрі-Ланці.

Так, на своїй сторінці в Instagram Катерина Кухар опублікувала серію знімків, на який сексуально позує в басейні. Красуня з мокрим волоссям постала перед камерою у крихітному бікіні. Свій літній образ зірка доповнила темними сонячними окулярами.

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Актриса не лише похизувалася витонченою фігурою, але й своєю жіночністю. Шанувальники оцінили відвертий кадр Кухар з відпочинку і засипали балерину компліментами.

Катерина Кухар спокусила мережу гарячими фото у відвертому купальнику - фото 455178

Катерина Кухар спокусила мережу гарячими фото у відвертому купальнику - фото 455179

Катерина Кухар спокусила мережу гарячими фото у відвертому купальнику - фото 455180

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