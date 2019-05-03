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Надя Дорофєєва опублікувала гаряче фото в купальнику

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Вокалістка популярної групи Время и Стекло Надя Дорофєєва оприлюднила фото у відвертому купальнику. Спокусливий знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На новому фото 29-річна красуня Надя дорофєєва позує в чорному бікіні на пляжі. З аксесуарів на співачці лише круглі сережки і чорна кепка, яка захищає від сонця.

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Відомо також, що фото було зроблено в Туреччині.

Підписники артистки завалили фото компліментами. Багато хто відзначив прекрасну фігуру Дорофеєвої. Прокоментувала знімок і відома українська співачка Джамала, залишивши лаконічний і короткий відгук: "Ідеальна".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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