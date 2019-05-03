Надя Дорофєєва опублікувала гаряче фото в купальнику

Вокалістка популярної групи Время и Стекло Надя Дорофєєва оприлюднила фото у відвертому купальнику. Спокусливий знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На новому фото 29-річна красуня Надя дорофєєва позує в чорному бікіні на пляжі. З аксесуарів на співачці лише круглі сережки і чорна кепка, яка захищає від сонця.

І ще: Спокуслива вболівальниця: Леся Нікітюк показала яскраві знімки з Іспанії

Відомо також, що фото було зроблено в Туреччині.

Підписники артистки завалили фото компліментами. Багато хто відзначив прекрасну фігуру Дорофеєвої. Прокоментувала знімок і відома українська співачка Джамала, залишивши лаконічний і короткий відгук: "Ідеальна".

Читайте також: Олю Фреймут розкритикували за відвертий знімок з чоловіком