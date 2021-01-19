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Надувна фігура Дональда Трампа стала експонатом Музею Лондона

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Надувна фігура Дональда Трампа - фото 1
Надувна фігура Дональда Трампа / cnn

Гігантська надувна фігура, що зображує 45-го президента США Дональда Трампа у вигляді озлобленої дитини в підгузку, яка тримає в руці телефон, тепер є частиною колекції Музею Лондона. У музею спробували викупити експонат, проте, керівництво відмовилося від пропозиції.

За словами директора музею Шерон Амент, фігура може стати частиною "протестної колекції", до складу якої вже входять об'єкти, які розповідають про рух суфражисток і борців за навколишнє середовище.

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"Додаючи пузату дитину у свою офіційну колекцію, ми тим самим відображаємо настрою, які панували в місті у день візиту Трампа, і зберігаємо особливий момент громадянського опору", – пояснила позицію музею Амент.

Шестиметрову повітряну кулю створили перед візитом американського лідера до Великобританії. Вперше "Малюк Трамп" піднявся в небо у 2018 році в знак протесту проти приїзду в Лондон господаря Білого дому.

Потім фігуру помічали і в небі над кількома містами США. Тепер куля буде виставлена в міському музеї поряд з іншими експонатами, пов'язаними з громадськими протестами в британській столиці.

Надувна фігура Дональда Трампа стала експонатом Музею Лондона - фото 443743

Надувна фігура Дональда Трампа стала експонатом Музею Лондона - фото 443744

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Джерело: cnn
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