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Авто Дональда Трампа пустять з молотка за шаленою ціною

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Rolls-Royce Phantom Дональда Трампа - фото 1
Rolls-Royce Phantom Дональда Трампа / daijiworld

На аукціон Mecum в цьому місяці виставлять Rolls-Royce Phantom 2010 року випуску, який колись належав Дональду Трампу, чинному президенту США.

Як випливає з опису оголошення, Трамп користувався цією машиною до того, як став главою держави, при цьому, який саме проміжок часу не повідомляється. Цей автомобіль передбачають продати за 300 000 – 400 000 доларів.

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Судячи з попереднього цінника, цей Rolls-Royce Phantom з пробігом у 91 248 км виявиться найдорожчим серед усіх аналогічних моделей 2009 – 2011 років, які нині продаються в США.

Модель пофарбована в чорний відтінок і має оригінальні 7-спицеві колісні диски. Що стосується салону автомобіля, то він має комплект Theater Package, підголівники Starlight і шторки з електричним приводом для задніх пасажирів.

Авто Дональда Трампа пустять з молотка за шаленою ціною - фото 443535

Авто Дональда Трампа пустять з молотка за шаленою ціною - фото 443536

Авто Дональда Трампа пустять з молотка за шаленою ціною - фото 443537

Авто Дональда Трампа пустять з молотка за шаленою ціною - фото 443538

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Джерело: daijiworld
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