Авто Дональда Трампа пустять з молотка за шаленою ціною

На аукціон Mecum в цьому місяці виставлять Rolls-Royce Phantom 2010 року випуску, який колись належав Дональду Трампу, чинному президенту США.

Як випливає з опису оголошення, Трамп користувався цією машиною до того, як став главою держави, при цьому, який саме проміжок часу не повідомляється. Цей автомобіль передбачають продати за 300 000 – 400 000 доларів.

І ще: Дивіться ефектну гонку Audi RS6 проти Lamborghini Urus на мокрій трасі: відео

Судячи з попереднього цінника, цей Rolls-Royce Phantom з пробігом у 91 248 км виявиться найдорожчим серед усіх аналогічних моделей 2009 – 2011 років, які нині продаються в США.

Модель пофарбована в чорний відтінок і має оригінальні 7-спицеві колісні диски. Що стосується салону автомобіля, то він має комплект Theater Package, підголівники Starlight і шторки з електричним приводом для задніх пасажирів.

Читайте також: Рекордно швидкий Citroen пустять з молотка разом з тягачем і причепом