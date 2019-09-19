Надто втомлені: ці люди заснули у дивних місцях та позах

Мало хто не знайомий з відчуттям шаленої втоми після важкого робочого дня, а герої цих кадрів інколи навіть не мали сил дійти до ліжка. Готові побачити найдивніші фото сплячих людей?

У світі існує два типи людей: ті, хто може забути у будь-якому місці, і ті, кому потрібні комфортні умови. І якщо ви заздрите тим людям, які навіть у транспорті можуть насолодитись сновидіннями, то герої цих знімків змусять вас дивуватися ще більше. Звісно ж, можливо, не надто етично сміятися через епічні фото тих, хто дрімає, але без усмішки на ці фото не глянеш.

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