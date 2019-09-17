All The Good Girls Go To Hell: Дональд Трамп "переспівав" новий хіт Біллі Айліш (відео)

Новий хіт "All The Good Girls Go To Hell" американської співачки Біллі Айліш підірвав мережу. Відомий музичний Youtube-блогер Maestro Ziikos вирішив показати, як би виглядала кавер-версія Дональда Трампа на популярну пісню.

Для створення веселого кавера популярний блогер на Youtube Maestro Ziikos зібрав шматочки з різних виступів президента США Дональда Трампа, прогнав їх через автотюн і скомпілював їх таким чином, щоб вийшла цілісна пісня.

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Оригінальний кліп американської співачки Біллі Айліш на пісню "All The Good Girls Go To Hell" набрав уже понад 50,5 мільйона переглядів, а ось "кавер" Трампа за 2 дні подивилися майже 150 тисяч користувачів мережі.

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