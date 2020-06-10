Надто товариська ящірка здивувала інтернет: відео

Не лише коти та собаки підкорюють тренди інтернету, адже у них є серйозна конкуренція з боку інших тварин. Так трапилось і з цією ящіркою, яка дуже любить обіймати людей.

На платформі Reddit користувач з ніком LucianoDuYtb поділився незвичайним відео з камери у тераріумі, яке стрімко набирає популярність. За кілька годин допис зібрав майже 95 тисяч балів та понад тисячі коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити хлопця, який прийшов, щоб поприбирати. Він спокійно займається власними справами, аж поки не відчуває на плечах лапи великої ящірки. Його спокою можна позаздрити, адже лускатий вирішив не просто вмоститись на його спині, а використати, як спосіб пересування до наступної локації. Несподівано доброзичлива тваринка зуміла вразити глядачів, які явно не очікували такого повороту подій.

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