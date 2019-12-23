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46-річна Хайді Клум показала голе фото у ванні

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Хайді Клум роздяглась в мережі - фото 1
Хайді Клум роздяглась в мережі

Популярна модель Хайді Клум не соромиться підтверджувати, що можна виглядати розкішно у будь-якому віці. Тому зірка ділиться пікантними кадрами та натякає, що може позмагатись з Монікою Беллуччі за сексуальністю.

46-річна німецька топмодель та телеведуча Хайді Клум активно знаходить час не лише для свого новоспеченого шлюбу з гітаристом Tokio Hotel Томом Каулітцом та різноманітних проєктів, а й профілю в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 6,9 млн користувачів, а все тому, що вона активно ділиться майже всім, що трапляється в її житті, та не боїться цензури.

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Це підтверджує і пікантне фото моделі у пінній ванні, яке зібрало шквал захоплених коментарів та лайків. Зірка обожнює демонструвати свою розкішну фігуру, адже не дарма стежить за харчуванням та веде активний стиль життя.

46-річна Хайді Клум показала голе фото у ванні - фото 375644

Джерело фото: instagram.com/heidiklum

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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