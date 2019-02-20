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Надто нудно: австралійський льотчик креативно поскаржився на роботу

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Пілот показав у небі, як йому скучно - фото 1
Пілот показав у небі, як йому скучно

В Австралії пілот займався невеселою перевіркою нового двигуна і вирішив поділитись своїми думками прямісінько у небі. Щоправда, вийшло трохи нецензурно.

Над південною Австралією пілот тестував новий двигун і, вочевидь йому було аж надто сумно на роботі, тому він вирішив зобразити у небі над містом Аделаїда всі свої емоції.

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Так на карті руху можна побачити напис "Мені сумно" (Iʼm Bored), а також два зображення статевих органів. Таку картину вдалось зробити за три години пілоту компанії Diamond Star.

До слова, у представництві безпеки громадської авіації зазначили, що установі важливо, щоб пілот дотримувався правил безпеки, а траєкторія його руху не така важлива.

FlightAware - фото 308889
FlightAware

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Джерело: daily.afisha
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