"Надто красива, щоб бути медиком": студентка зіткнулась з критикою через вроду – відео

Студентка медичного факультету розповіла про те, як люди реагують на її майбутню професію. Виявилось, що симпатичний вигляд може викликати далеко не позитивні думки щодо лікарів.

Блогерка та студентка медфакультету Жасмин активно веде профіль у TikTok, де розповідає про свої будні, навчання на гінеколога та улюблену професію. Нещодавно ж дівчина розповіла, що дуже багато людей просто не вірять їй, коли йдеться про фах. І ролик з цим зізнанням став вірусним в мережі, пише Радіо MAXIMUM.

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"Якби я отримувала 1 долар щоразу, коли мені кажуть, що я не схожа на студента-медика..., – зауважила Жасмін під трек "Chris Brown and Lil Wayne – Loyal" і процитувала уривок з пісні, – я б просто розбагатіла".

І чимало людей у коментарях справді вважають, що дівчина надто мила та сексуальна, щоб стати лікарем. Дехто навіть саркастично відзначив, що медпрацівники мають бути старими та не без часу на догляд за собою

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Та Жасмін не планує звертати увагу на подібну думку людей, адже вона продовжує навчання у Німеччині, щоб зовсім скоро допомагати тим, хто цього потребує. Врешті вона видалила запис та зробила приватною свою сторінку в інстаграмі, проте й далі ділиться відео свого шляху до роботи медиком.

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