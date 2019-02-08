Алабай чи такса? Як розмір собаки впливає на його розум

Дослідники з'ясували, як розмір собаки впливає на особливості мислення і інші важливі характеристики. Якщо обираєте собі домашнього улюбленця, ця новина точно для вас.

Фахівці проаналізували дані більше 7000 чистокровних домашніх собак 74 різних порід. Господарям собак пропонували оцінити когнітивні здібності вихованців за допомогою різних ігрових завдань.

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Наприклад, для перевірки короткочасної пам'яті господар ховав ласощі під одним з двох пластикових стаканчиків на очах у собаки. Через 60, 90, 120 або 150 секунд собаці давали можливість підійти до стаканчиках і знайти частування. Найкраще із завданням впоралися більші породи собак.

Також великі собаки добре показали себе у тестах на самоконтроль: вони могли довше поратися із бажанням з'їсти частування, яке господар заборонив чіпати. Як відзначають фахівці, короткочасна пам'ять і самоконтроль були більш розвинені у великих порід собак. Вчені відзначають, що розмір мозку, схоже, таки впливає на його виконавчі функції, однак не пов'язаний з іншими здібностями собак. Так, логічне мислення і здатність розпізнавати жести людини не залежали від розміру собаки.

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