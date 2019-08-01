Надто гаряче: Ріта Ора показала звабливі фото на пляжі

Популярна співачка Ріта Ора розбурхала мережу ефектними знімками у купальнику, похизувавшись апетитними формами. Ця розкішна білявка знає, як привернути увагу публіки.

28-річна англійська співачка Ріта Ора активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 15 мільйонів осіб. Там зірка ділиться з фанатами свіжими новинами щодо власних хітів, а також кадрами з виступів, світських заходів та своїх звичайних буднів.

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Зараз у Ріти невеличка відпустка, тож вона також відправилась відпочити на побережжі. А підтверджують це недавні ефектні фото зірки у купальнику. Особливої атмосферності додало те, що всі кадри чорно-білі та показують не лише звабливі форми Ори, а і її щирі емоції.

Джерело фото: instagram.com/ritaora

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