Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Тести Подорожі

Надто гаряче: Ріта Ора показала звабливі фото на пляжі

  • 24
Ріта Ора у купальнику - фото 1
Ріта Ора у купальнику / instagram.com/ritaora

Популярна співачка Ріта Ора розбурхала мережу ефектними знімками у купальнику, похизувавшись апетитними формами. Ця розкішна білявка знає, як привернути увагу публіки.

28-річна англійська співачка Ріта Ора активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 15 мільйонів осіб. Там зірка ділиться з фанатами свіжими новинами щодо власних хітів, а також кадрами з виступів, світських заходів та своїх звичайних буднів.

І ще: Завжди юна Хайді Клум у прозорій сукні здивувала фанатів

Зараз у Ріти невеличка відпустка, тож вона також відправилась відпочити на побережжі. А підтверджують це недавні ефектні фото зірки у купальнику. Особливої атмосферності додало те, що всі кадри чорно-білі та показують не лише звабливі форми Ори, а і її щирі емоції.

Надто гаряче: Ріта Ора показала звабливі фото на пляжі - фото 344987

Надто гаряче: Ріта Ора показала звабливі фото на пляжі - фото 344988

Надто гаряче: Ріта Ора показала звабливі фото на пляжі - фото 344989

Надто гаряче: Ріта Ора показала звабливі фото на пляжі - фото 344990

Надто гаряче: Ріта Ора показала звабливі фото на пляжі - фото 344991

Надто гаряче: Ріта Ора показала звабливі фото на пляжі - фото 344992

Джерело фото: instagram.com/ritaora

Читайте також: Тіна Кароль позувала на пляжі у відвертому образі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Убивця Apple AirPods: огляд навушників Redmi AirDots від Xiaomi
  • 30 липня, 19:32
  • 592
Як змінилися актори фільму Євротур: декого не впізнати
  • 30 липня, 17:21
  • 886
Adidas роздає 3000 безкоштовних пар взуття: як не попастись на нове шахрайство
  • 30 липня, 12:37
  • 2896
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз