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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Надто гаряче: Ратажковскі показала нові купальники на собі (18+)

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Емілі Ратажковскі у бікіні - фото 1
Емілі Ратажковскі у бікіні / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі захопила фанатів новою серією фото у купальниках власного бренду. Ця дівчина завжди готова до літа та уваги публіки!

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі активно працює не лише над своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за однією із найзвабливіших зірок стежать понад 23 млн підписників. А все тому, що дівчина майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно Емілі попрацювала над новими моделями купальників власного бренду і вирішила прорекламувати їх на собі. Здається, зірка знає, яка реклама найкраща. Тут справді спекотно!

Надто гаряче: Ратажковскі показала нові купальники на собі (18+) - фото 332205

Надто гаряче: Ратажковскі показала нові купальники на собі (18+) - фото 332206

Надто гаряче: Ратажковскі показала нові купальники на собі (18+) - фото 332207

Надто гаряче: Ратажковскі показала нові купальники на собі (18+) - фото 332208

Надто гаряче: Ратажковскі показала нові купальники на собі (18+) - фото 332209

Надто гаряче: Ратажковскі показала нові купальники на собі (18+) - фото 332210

Надто гаряче: Ратажковскі показала нові купальники на собі (18+) - фото 332211

Надто гаряче: Ратажковскі показала нові купальники на собі (18+) - фото 332212

Надто гаряче: Ратажковскі показала нові купальники на собі (18+) - фото 332213

Надто гаряче: Ратажковскі показала нові купальники на собі (18+) - фото 332214

Джерело всіх фото: instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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