Надто гаряче: Ратажковскі показала нові купальники на собі (18+)

Популярна модель Емілі Ратажковскі захопила фанатів новою серією фото у купальниках власного бренду. Ця дівчина завжди готова до літа та уваги публіки!

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі активно працює не лише над своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за однією із найзвабливіших зірок стежать понад 23 млн підписників. А все тому, що дівчина майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно Емілі попрацювала над новими моделями купальників власного бренду і вирішила прорекламувати їх на собі. Здається, зірка знає, яка реклама найкраща. Тут справді спекотно!

Джерело всіх фото: instagram.com/emrata

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