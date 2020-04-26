Надто гаряча крихітка: Демі Роуз розбурхала мережу фото в білизні (18+)

Популярна в мережі модель Демі Роуз знову опинилась у центрі обговорень. Навіть на карантині зірка не припиняє ділитись спокусливими фото майже без одягу.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 13 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Хоч зараз красуня й перебуває в самоізоляції, але це не заважає їй ділитись архівними знімками з дуже відвертих фотосесій. А недавні фото моделі у білизні викликали справжній шквал коментарів з компліментами.



Джерело фото: instagram.com/demirose

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