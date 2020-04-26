Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Надто гаряча крихітка: Демі Роуз розбурхала мережу фото в білизні (18+)

  • 69
Демі Роуз роздяглась в інстаграмі - фото 1
Демі Роуз роздяглась в інстаграмі

Популярна в мережі модель Демі Роуз знову опинилась у центрі обговорень. Навіть на карантині зірка не припиняє ділитись спокусливими фото майже без одягу.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 13 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

І ще: Сексуальна Емілі Ратажковскі похизувалась формами в купальниках (фото)

Хоч зараз красуня й перебуває в самоізоляції, але це не заважає їй ділитись архівними знімками з дуже відвертих фотосесій. А недавні фото моделі у білизні викликали справжній шквал коментарів з компліментами.

Надто гаряча крихітка: Демі Роуз розбурхала мережу фото в білизні (18+) - фото 400272

Надто гаряча крихітка: Демі Роуз розбурхала мережу фото в білизні (18+) - фото 400273
Джерело фото: instagram.com/demirose

Читайте також: 54-річна Елізабет Херлі вразила спокусливою фігурою (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від провінціалки до топмоделі: як змінилася Ірина Шейк, фото 18+
  • 20 квітня, 16:21
  • 1301
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 2056
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 39678
Загрузка...
Новини