Кролик, який з'їв ніс сніговика, став зіркою мережі (відео)

Мало хто хоча б раз у житті не ліпив сніговика і точно знає, що замість носа у нього повинна бути морквинка. Але навряд чи хтось до цього моменту бачив, як на скульптуру нападає кролик. Зацініть!

Зайчик з морквиною звучить так мило, наче ви увімкнули мультики вранці, але таке можна побачити не лише по телевізору. Принаймні очевидцями такої картини стала канадська родина Брайант, зимовий ранок якої розбурхав несподіваний гість.

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Голодний кролик вирішив, що сніговику на подвір'ї сімейства морквина точно не потрібна. На диво, під рукою саме був смартфон, тож цей епічний момент вдалось зняти. А в мережі відео стало неймовірно популярним! Якщо ваш день здається не таким веселим, то ролик з пухнастим зловмисником точно виправить ситуацію.

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