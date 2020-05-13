Надто активний кіт розвеселив мережу: відео

Коти не просто так стають зірками інтернету, адже їхня поведінка часто викликає чимало питань без відповідей, а чарівний вигляд мало кого залишає байдужими. Цей домашній улюбленець ж вирішив максимально привернути до себе увагу.

На платформі Reddit користувач з ніком ATJWen поділився кумедним відео з котом, яке стрімко набирає популярності у мережі. За короткий час допис зібрав понад 11 тисяч переглядів та більше сотні коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити дівчину, яка старається займатись своїми справами за ноутбуком, однак в її домашнього улюбленця зовсім інші плани. Пухнастик просто виліз їй на спину та вирішив гладити себе сам, щоб на нього нарешті звернули увагу. А родзинкою відео залишається сумний погляд дівчини, якій так і не вдається зосередитись на роботі.

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