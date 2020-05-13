На пляжі у США з'явилися рідкісні блакитні дракони: фото

Унікальні блакитні дракони були помічені відвідувачами національного пляжу Падре Айленд в американському штаті Техас. Екзотичними "пляжниками" виявилися рідкісні молюски.

Незвичайні морські створіння – різновид молюсків дуже маленького розміру. Зазвичай вони виростають до трьох сантиметрів. Блакитні дракони мають яскраво-синій колір через те, що поїдають медуз – португальських військових корабликів і порпіт – тварин, схожих на медуз.

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Блакитні дракони – образливі, вони можуть сильно вжалити. Представник парку Джеймі Кеннеді зазначив, що вже не в перший раз ці рідкісні морські мешканці з'являються на пляжі.

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