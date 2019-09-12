Надприродне: з'явився перший кадр 15 сезону

Дженсен Еклс і Джаред Падалекі представили перший кадр заключного сезону серіалу Надприродне і розповіли, через які перешкоди цього разу доведеться пройти братам Вінчестерам.

Судячи з їхніх слів і синопсису шоу, у фіналі Дін, Сем і Кас зійдуться віч-на-віч з найбільш могутнім ворогом у всесвіті. Вінчестерам випало найскладніше завдання: розібратися з самим богом. А бог дуже злий, адже герої більше не хочуть бути його маріонетками і слідувати його задумам.

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"Ми стартуємо з того самого моменту, як Чак відкрив ворота пекла і випустив зомбі назовні. Складна ситуація. Їм доведеться вибратися звідти, знайти укриття і вирішити, що робити далі", – розповів Еклс. Це тільки перший крок, адже Дін, Сем і Кас в цьому сезоні постають перед фактом, що боротися доведеться з наймогутнішою істотою у всесвіті.

"І він проти нас. Ось з чим ще треба визначитися: Чак дійсно лиходій або він просто намагається написати захоплюючу історію, контролюючи наші життя?" – пояснив Падалекі. Незалежно від намірів Бога, 15-й сезон піднімає складне питання про свободу волі. Які з рішень братів були їх власними? Чи добровільно Сем сказав Люциферу "так"? Чи Дін дійсно любить пироги? :)

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