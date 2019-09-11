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Дивись: трейлер серіалу від Apple з Джейсоном Момоа
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У мережі з'явився перший трейлер до нового серіалу Дивись (SEE), де головну роль виконав зірка Аквамена та Гри престолів Джейсон Момоа. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Компанія Apple тепер займається не лише технікою, а й має власне телебачення, у рамках якого випустила перший трейлер до серіалу Дивись (SEE). Прем'єра стрічки запланована вже на 1 листопада. До слова, саме у цей день і запуститься відеосервіс Apple TV Plus.
І ще: Хранителі: трейлер і дата виходу серіалу за коміксами DC
Сюжет серіалу розповідає про майбутнє, яке далеке від технологічного, а все тому, що всі люди позбулись зору. Їм довелось заново вчитись виживати та взаємодіяти один з одним, не маючи цього важливого чуття. І все б нічого, однак раптово народжуються близнюки, які здатні бачити. Тепер сталий порядок вже не повернеться, адже ці діти здатні реально змінити дійсність. Тому не дивно, що на них оголошують полювання ті, кому традиційний стан справ підходить.
У головних ролях: Джейсон Момоа, Елфрі Вударт, Крістіан камарго, Гера Хілмардсдоттір та інші.
Дивись, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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