Надприродне: дивіться трейлер фінального 15 сезону серіалу

У мережі показали трейлер до останнього 15-го сезону серіалу Надприродне (SUPERNATURAL), який невдовзі вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Канал CW Network презентував коротенький тизер до фінального сезону Надприродного (SUPERNATURAL), дата виходу якого запланована вже на 10 жовтня. Варто відзначити, що 15 сезон також отримає 20 серій, як і попередні, а от останні епізоди вийдуть у світ вже у 2020 році.

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Вже 14 років серіал про братів Вінчестерів, які борються зі злом та різними надприродними речами, підкорює аудиторію. Сем і Дін на своїй розкішній машині Chevrolet Impala 1967 року їздять у пошуках тих, хто потребує їхньої допомоги, а також знають, хто такі янголи і демони, і чому з ними краще не товаришувати.

Надприродне 15 сезон: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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