Надприродне: дивіться новий трейлер фіналу серіалу

Телеканал CW показав новий трейлер фінальних епізодів 15-го сезону серіалу Надприродне. Фанати, радійте!

Роботу над останнім сезоном Надприродного довелося призупинити через пандемію. Втім, тепер все повертається на круги своя. Останні епізоди серіалу вже на пострпродакшені, а The CW випустив офіційний трейлер.

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Прем'єра фінальної частини останнього сезону очікується 8 жовтня. Всього в ньому буде сім серій. Остання з них вийде 19 листопада. Вона і стане завершальною для найбільш довгограючого шоу про паранормальні явища.

Серіал з Джаредом Падалекі і Дженсеном Еклсом в головних ролях виходить з 2005 року. Від історії про братів Сема і Діна Вінчестерів не відірватися: фанати стежать за їх пригодами вже 15 років! Відповідно, в серіалі 15 сезонів, і тільки на останньому виникла заминка.

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