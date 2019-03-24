Надприродне: анонсовано фінал культового серіалу

Зірки серіалу Надприродне розповіли про фінал історії. Невже, це дійсно кінець?

Про те, що популярний американський серіал Надприродне рухається до фіналу, розповіли актори, які знімалися в ньому з самого першого епізоду.

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За даними видання The Hollywood Reporter, п'ятнадцятий сезон серіалу стане останнім. Він буде складатися з 20 епізодів. Варто зазначити, що в історії телеканалу The CW він став найтривалішим проектом.

За словами зірок серіалу Джареда Падалекі, Дженсена Еклса і Міші Коллінза, вони дійсно завершують свою роботу в цьому проекті. Як сказав Еклс, який зіграв Діна Вінчестера, п'ятнадцятирічне шоу дуже змінило його життя.

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