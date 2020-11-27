Надокучили вульгарні жарти: село Fucking в Австрії змінює назву

Жителі стародавнього австрійського села вирішили з початком наступного року перейменувати свій населений пункт, втомившись від постійних вульгарних жартів – їхнє селище називається Фукінг (Fucking), що співзвучно з нецензурним англійським словом.

Населення села Фукінг втомилося знаходити у соцмережах чергові знімки, на яких туристи фотографуються в "еротичних" позах поруч з покажчиками до їхнього селища. Крім того, траплялися навіть випадки крадіжок таблички.

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У зв'язку з цим, попри те, що, на думку експертів, оригінальна назва сягає корінням до XI століття, жителі, яких налічується лише близько 100 осіб, бажають замінити в ньому кілька букв. На цьому тлі муніципальна рада вже прийняла офіційне рішення – з 1 січня 2021 року село буде називатися Фуггінг (Fugging).

Втім, в соціальних мережах висловили припущення, що стара назва робила селі рекламу – у 2011 році австрійський письменник випустив книгу під назвою "Bad Fucking" з пейзажем поселення, на яку пізніше був знятий однойменний фільм.

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