Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Рецепти

Надія Савченко показала серію знімків у довгій сукні

  • 29
Надія Савченко - фото 1
Надія Савченко / Facebook

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яка на позачергових виборах до Верховної Ради України отримала лише вісім голосів, виклала в мережі нові фото в довгому смарагдовому платті.

Знімки Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці в Facebook і розповіла, де знялася для фотосесії. На кадрах нардеп позувала біля дорожнього знака з назвою населеного пункту, а також з людьми і собакою.

І ще: Ігор Грохоцький – у фіналі Ukrainian Song Project: як футболіст став успішним співаком

"Це була Латвія. Країна, в якій люди свідомо бережуть свою природу і виконують закони", – написала вона.

За її словами, Україна теж "колись була щирою, відкритою, гостинною та щедрою", але зараз громадянам країни потрібно серйозно задуматися і відстояти право прийняти рішення про те, "чи продавати землю на загальнонаціональному референдумі".

Надія Савченко показала серію знімків у довгій сукні - фото 346686

Надія Савченко показала серію знімків у довгій сукні - фото 346687

Надія Савченко показала серію знімків у довгій сукні - фото 346688

Надія Савченко показала серію знімків у довгій сукні - фото 346689

Читайте також: Зірка Друзів жахнув шанувальників зовнішнім виглядом (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії
  • 06 серпня, 16:21
  • 519
ТЕСТ: Впізнай, чиї це зіркові губи!
  • 07 серпня, 18:00
  • 390
10 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
  • 05 серпня, 17:21
  • 1023
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Надія Савченко