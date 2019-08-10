Надія Савченко показала серію знімків у довгій сукні

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яка на позачергових виборах до Верховної Ради України отримала лише вісім голосів, виклала в мережі нові фото в довгому смарагдовому платті.

Знімки Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці в Facebook і розповіла, де знялася для фотосесії. На кадрах нардеп позувала біля дорожнього знака з назвою населеного пункту, а також з людьми і собакою.

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"Це була Латвія. Країна, в якій люди свідомо бережуть свою природу і виконують закони", – написала вона.

За її словами, Україна теж "колись була щирою, відкритою, гостинною та щедрою", але зараз громадянам країни потрібно серйозно задуматися і відстояти право прийняти рішення про те, "чи продавати землю на загальнонаціональному референдумі".

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