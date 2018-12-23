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Надія Мейхер показала, як виглядала у 12 років
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Співачка Надія Мейхер показала архівні знімки шкільних років.
Перед камерою Надія Мейхер позувала в червоній сукні, яка підкреслила струнку талію і пишні форми. За словами артистки, фотографії вона зробила ще в шкільні роки, коли їй було всього 12.
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"1994-1995. Мені 12 років. Ніс червоний, мені моторошно і холодно. Але я стійко витримала першу шкільну популярність", – згадала Мейхер. Артистка зізналася, що на передноворічному святі виконала запальне танго під акомпанемент вчителя музики. Після виступу Надії Мейхер все захотіли з нею сфотографуватися біля ялинки. Це, за словами знаменитості, був один із знаків, що свідчив про майбутню кар'єру артистки.
"Пам'ятаю, з цього шкільного подіуму я годину не сходила. На пам'ять залишилися тільки ці два фото", – додала Надія Мейхер.
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