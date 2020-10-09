Чому чоловіки прокидаються з ерекцією: пояснення науковців

Учений Серхіо Діас Альварес з Університету Ньюкасла в Австралії спробував пояснити, чому чоловіки так часто прокидаються з ерекцією. Спойлер: вона не завжди означає, що представники сильної половини людства уже з самого ранку хочуть сексу.

Виявляється, є ціла низка причин, які обумовлюють виникнення ранкової ерекції в чоловіка. Про дослідження пише видання The Daily Mail.

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Чому виникає ранкова ерекція?

Ніч – період мрій, коли мозок може придумувати будь-які з можливих ситуацій. Часто така свобода думок призводить до еротичних фантазій під час сну. Відзначимо, схожі механізми є й у жінок, ось тільки помітити ерекцію у них не так просто.



Ранкова ерекція може виникати з низки причин

На процес збудження впливає й ендокринна система. Деякі гормони активують репродуктивну систему та впливають на головний мозок.

Цікавий також інший факт. Більшість чоловіків прокидаються з ерекцією саме в періоди швидкого сну, під час сновидінь. Під час повільної фази чоловік зазвичай виглядає розслабленим і нерухомим.

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