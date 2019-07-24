Над вулканом в Індонезії побачили казкові хмари: фото

У мережі з'явилось незвичайне фото поблизу вулкану на індонезійському острові, яке викликає захват. НЛО чи просто хмари?

На платформі Reddit користувач з ніком th11oicc поділився захопливим кадром, зробленим на острові Ломбок в Індонезії, який за короткий час опинився у топах. Всього за 8 годин допис побачили понад 25 тисяч осіб! А все тому, що на світлині можна побачити активний стратовулкан Ринджані, над яким зависли дивні білі хмарки. І поки хтось в коментарях намагався розгадати їх таємницю, виявилось, що це просто лентикулярні або ж лінзоподібні хмари. До слова, вони зовсім не рухаються навіть тоді, коли навколо здіймається сильний вітер. Тому частенько скупчення вологи можуть приймати за інопланетні об'єкти.

І ще: Учені з'ясували, як зробити несмішний жарт смішним

Читайте також: Люки в Оклахомі вразили користувачів, і ось чому (фото)