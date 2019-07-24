Люки в Оклахомі вразили користувачів, і ось чому (фото)

Геніальний лайфхак з каналізаційними люками в Оклахомі здивував мережу. Здається, цією ідеєю варто було б скористатися у всіх містах.

На платформі Reddit користувач з ніком DracoHawx302 поділився незвичайним фото з Оклахоми, яке за короткий час опинилось у трендах мережі.

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Всього за 9 годин допис зібрав понад 47 тисяч переглядів та більш як 700 коментарів. А все тому, що на нетиповому для туристів знімку зовсім не якась красива вулиця чи будівля, а кришка каналізаційного люка.

"В Оклахомі люк мають мапу міста з білою крапкою, яка показує, де ви зараз є", – йдеться в описі.

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